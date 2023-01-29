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Çalışmalar sürüyor

Saraykent ilçesinde belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 

29 Ocak 2023 Pazar 02:45
Çalışmalar sürüyor

Eskiyen ve bozulan kaldırımlar ve yollar taşlar ile döşeniyor.
Saraykent Belediyesi kent genelinde başlattığı çalışmalar ile eskiyen ve yıpranan kaldırımları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 
Belediye ekipleri tarafından eş zamanlı olarak mahallelerde ve ihtiyaç duyulan caddelerde kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. 
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde ve mahallelerde eskiyen kaldırım taşlarını sökülerek yerine andezit taşları döşeniyor.
Çalışmalar hakkın bilgi veren Belediye Başkanı Ahmet Öçal, “Saraykent Belediyesi olarak çalışmalarımız sezon boyunca aralıksız bir şekilde sürecek. İlçemizde bozulan yol ve kaldırımların kalmamasını hedefliyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz eş zamanlı olarak ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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Çalışmalar Sürüyor
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