Çalışmalar sürüyor

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 60 Evler Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Başkan Ferhat Yılmaz, altyapı sorunu olmayan 60 Evler mahallesinde bulunan cadde ve sokaklara yapılması planlanan kilitli taş döşeme çalışmalarının başladığını belirtti.

Kilitli taş ve parke çalışması yapan ekiplerin, 60 Evler mahallesinde bulunan alt yapı sorunu olmayan cadde ve sokaklarda çalıştığını ifade eden Yılmaz, “Yerköy’ün bugüne kadar 55 kilometre içme suyunu yaptık. Bunların yanı sıra 33 kilometre’de kanalizasyonun yaptık. Bugün itibariyle, 60 Evler mahallemizde tamamında, kilitli taş ve parke çalışmaları mevsim koşulları dâhilinde aralıksız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda da 60 Evler mahallemizde de çalımalar tamamlanacaktır. Allah nasip ederse İnşallah 2023 yani Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Yerköy’ümüzde yolu yapılmamış, alt yapısı yapılmamış bir mahallemiz kalmayacaktır. Şimdiden tüm ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

50 yıldır beklenen hizmetin Başkan Ferhat Yılmaz tarafından yapıldığını belirtilen 60 Evler muhtarı İbrahim Arslan, "Allah razı olsun bu mahalle kuruldu kurulalı yol sorunu hiç çözülmediydi, başkanımız seçim vaatleri arasında yer vermişti ve verdiği sözü tuttu ve bugün mahallemiz tozdan ve çamurdan kurtuldu. Bugüne kadar birçok yetkiliden yardım istedim ama hiç biri bizim yol sorunumuzu çözmedi, hep bizleri oyaladılar. 50 yıldır beklenen hizmet sayın belediye başkanımız Ferhat Yılmaz'ın sayesinde geldi. Allah'a şükür mahallemizin ne alt yapı sorunu kaldı ne yol sorunu. Bu işte emeği geçen başta Başkanımızı Ferhat Yılmaz'a, başkan yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz'a, belediye personeline çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Mahalle sakini Mehmet Tuncal ise, "1986 yılından bu güne kadar 60 Evler mahallesinde oturuyorum bu zamana kadar yol sorunumuz hep vardı ama bugün Ferhat Yılmaz başkan halletti şükürler olsun. Bizi sefaletten kurtardı, ne kadar dua etsek azdır. Size ve ekibinize çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kurban kesimi ve dualarla başlanan çalışmalara Başkan Ferhat Yılmaz’ın yanı sıra Belediye Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı İbrahim Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. »Haber Merkezi