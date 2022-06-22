Çalışmalar örnek oldu

İlçe için çalışmlarını aralıksız sürdüren Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, örnek gösterilmekten gururduyduklarını belirtti. Örnek gösterilmenin şevkiyle konforlu yollara yenilerini eklemeye devam ettiklerini belirten Başkan Ekinci, "Yollarımızı siyahın en güzel tonuyla boyamaya devam ediyoruz" dedi.

ÇALIŞMALARA DEVAM

Belediye tarafından yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan program dahilinde belediye ekipleri, acil olan bölgelere öncelik vererek asfalt onarım, bakım ve yama çalışmaların sürdürüyor. Belediye tarafından ilçe genelinde başlatılan üst yapı çalışmaları kapsamında alt yapı çalışmalarından dolayı hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ekinci, "İlçemizin her yerinde planlı bir şekilde, vatandaşımızın memnuniyetini ön planda olacak şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. İlçemizde yapmış olduğumuz üst yapı çalışmaları ile trafik akışını ve yaya ulaşımı daha güvenli kaliteli hale getirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte güçlü bir şekilde ilçemizin sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz" diye konuştu.

Haber Merkezi

