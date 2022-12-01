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Çalışmalar konuşuldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM'de ziyaretine gelen Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör ve Sarıkayalı muhtarlar ile bir araya geldi.

01 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Çalışmalar konuşuldu

Ziyaret için teşekkür eden Milletvekili Keven, Sarıkayalı muhtarlar ile Sarıkaya ilçesi ve köyleriyle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında konuştu. 
Yahyasaray Sulama Birliği sulama sahasında bulunan köylerin tarım arazilerinin modern kapalı sulama sistemiyle buluşması gerektiğini söyleyen Keven, kapalı sistem basınçlı sulama projesini Meclis gündemine taşıyacağını söyledi.
Keven, “TBMM'de ziyaretimize gelen Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör'e, Sarıkaya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hasbek köyü Muhtarı Mesut Duru'ya, Koçak köyü Muhtarı Bilgihan Koç'a, Alembey köyü Muhtarı Pehlül Küçükkılıç'a, Derekaplancı köyü Muhtarı Recep Şanlıtürk'e, Azapbaşı köyü Muhtarı Azmi Şahingöz'e, Çıkrıkçı mahalle Muhtarı Mehmet Sonkur'a, Büyükçalağıl köyü Muhtarı Coşkun Özkan'a, Ürkütlü köyü Muhtarı Ömer Özbaşı'ya, Mescitli köyü Muhtarı Yüksel Bayar'a ve Emirbey köyü Muhtarı Aslan Arkan'a teşekkür ediyorum. Şevki başkanımla ve muhtarlarımızla Yozgat’ımızı konuştuk, Sarıkaya ilçemizi konuştuk. Yahyasaray sulama sahasında bulunan köylerimizin kapalı sistem basınçlı sulama yapılması talebini Meclis’te gündeme taşıyacağım. Sarıkaya için ne gerekiyorsa her zaman yanlarında olmaya devam edeceğim.” diye konuştu. »Haber Merkezi
 

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çalışmalar Konuşuldu
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