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Çalışmalar konuşuldu

Yozgat’ın ilçelerine bağılı Belde Belediye Başkanları, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer’i makamında ziyaret ettiler.

18 Kasım 2022 Cuma 02:04
Çalışmalar konuşuldu

Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Belde Belediye Başkanı Yusuf Büyük ve Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Belde Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Milletvekili Başer’i ziyaret etti.
Ziyarette Beldelerde yapılan çalışmaları aktaran belediye başkanları, Başer’e göstermiş olduğu ilgiden ve sağlamış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, “AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Başer Bey'i makamlarında ziyaret ettik. Ziyaretimizde Özükavak Belediye Başkanımız Oğuz Ünal beyde bizlere eşlik etti. Milletvekilimiz ile beldemize yapılan ve yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Sayın Milletvekilime şahsım ve beldeme gösterdiği yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi

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çalışmalar Konuşuldu
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