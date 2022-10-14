çalışmalar Konuşuldu

Ziyarette Gençlik Merkezi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile koordineli olarak yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Okulu Müdürü Ramazan Güneşer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ali Sapmaz ve yeni göreve başlayan Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için okulumuzla koordineli olarak yapmayı planladığımız çalışmaları görüştük. Çok kıymetli ziyaretleri için teşekkür ederiz.” dedi. »Haber Merkezi

