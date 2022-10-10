çalışmalar Konuşuldu

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli ve Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, promosyon güncelleme çalışmaları ile ilgili süreç hakkında bilgi almak ve sendikalarının düşüncelerini belirtmek üzere Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı ziyaret etti.

Şube başkanları, promosyon ile ilgili çalışmaların ivedilikle bitirilmesi dileklerini ileterek, Müdür Yazıcı’ya ilgilerinden dolayı teşekkür etti. »Haber Merkezi