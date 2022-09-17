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Çalışmalar konuşuldu

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, beraberinde Kenevir Araştırmaları Enstitüsünden Doçent Dr. Nesrin Korkmaz ve Öğretim Görevlisi Özgenur Dinçer, İzmir Torbalı’da bulunan Laber Kimya firmasına ziyarette bulundu.

17 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Çalışmalar konuşuldu

2005 yılından beri, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler doğrultusunda, piyasanın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kozmetik ürünler ve Ar-Ge çalışmaları yürütmekte olan Laber Kimya firmasının kozmetik ürün üretim tesisinde kenevir içerikli kozmetik ürünlerin formülasyon çalışmalarını Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ yerinde inceledi. Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyelerinin de çalışmalara dâhil olduğu program öncesinde Karadağ, Laber Kimya yöneticisi Levent Kahrıman’ı ziyaret etti.
Laber Kimya yöneticisi Kahrıman’a kendilerini kabullerinden dolayı teşekkür eden Karadağ, Endüstriyel Kenevir alanında İhtisas Üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin farklı alanlarda sektör temsilcileri ile buluşmaları ve işbirliklerinin devam ettiğini belirtti. 
Kardağ, “Laber Kimya firması ile önemli bir çalışma için bir araya geldik. Kenevir içerikli yaklaşık 45 ürün formülasyonu için buradayız. Kenevir-CBD içerikli kozmetik ürün formülasyonlarını oluşturmak ve üniversitemizde üretim alt yapısını oluşturmak için çalışmalar yürütülecek. Laber Kimya bünyesinde üç gün boyunca formülasyon çalışmalarımız devam edecek. Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nde iki hocamız da formülasyon eğitimlerini alarak Üniversitemizde Kenevir esaslı ürünlerin oluşturulması çalışmalarını yürütecekler. Laber Kimya Yöneticisi Levent Kahrıman başta olmak üzere tüm yetkili ve çalışanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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