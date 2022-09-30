Çalışmalar incelendi

İlk önce Yurt caddesine inşa edilecek olan “Güreş Eğitim Merkezi ve Yaşam Alanı” inceleyen Milletvekili Yusuf Başer ve Belediye Başkanı Celal Köse’ye, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz eşlik etti.

Daha sonra Milletvekili Başer ve Belediye Başkanı Köse merkeze bağlı Divanlı Mahallesini ziyaret etti. Milletvekili Başer, “Divanlı Mahallemizde kapalı devre sulama sistemi yaptırıyoruz. Topraklarımızı su ile bereketlendiriyoruz. Yaklaşık 7 km. uzunluğunda olacak, 8 bin dekar alanı sulayacak kapalı devre sulama sistemi inşaatında inceleme yaptık. Sulama sisteminin Yozgat’ımıza ve Divanlı Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ile beraber ise Bahçeşehir Mahallesi için yapılan asfalt çalışmalarını incelediler.

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