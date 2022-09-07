Çalışmalar incelendi

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Öçal, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Öçal, “ilçemiz Yeni Mahalle ve Fatih Mahallemizde kanalizasyon alt yapı çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

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