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Çalışmalar incelendi

Saraykent ilçesinde, Yeni ve Fatih Mahallelerinde kanalizasyon altyapı çalışmaları devam ediyor.

07 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Çalışmalar incelendi

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Öçal, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Öçal, “ilçemiz Yeni Mahalle ve Fatih Mahallemizde kanalizasyon alt yapı çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi 

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Çalışmalar Incelendi
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