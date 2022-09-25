İstanbulluoğlu ve Gültepe Mahallelerini birbirine bağlayan Turgut Özal Bulvarında çalışmalar hızlandırıldı.

Çalışmalar kapsamında bir çok yenilikler yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Yol altında kalan, artık ömrünü tamamlamış alt yapıyı baştan aşağı yeniliyoruz. Çalışmalarımız kapsamında kanalizasyon hattı, yağmur suyu drenaj hattı ve en önemlisi içme suyu hattımızı yenileyerek uygun yere taşıyoruz. Alt yapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra en kısa süre içerisinde yol sıcak asfalt yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” şeklinde konuştu.

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