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Çalışmalar hız kazanacak

Boğazlıyan Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve çalışmalara hız kazanmak için araç filosunu genişletti.

03 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Çalışmalar hız kazanacak

Gönül belediyeciliği anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Boğazlıyan Belediyesi, araç filosunu yeniliyor. Araç filosuna yeni iş makinasını kattıklarını belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “İlçemizin hizmet kalitesini daha da artırmak ve çalışmaların daha hızlı tamamlanmasını sağlayabilmek için araç filomuzu büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda araç filomuzu genişleterek yeni bir iş makinası alımı gerçekleştirdik. Araç filomuzu güçlendirdik. Amacımız Boğazlıyan halkına en iyi hizmeti sunmak. Daha iyi hizmet için var gücümüzle çalışacağız. Yeni aracımız ile çalışmalarımız daha da hızlı ve etkin bir şekilde sürdürülecek. İş makinamız tüm Boğazlıyan halkına ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. »Haber Merkezi 

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Çalışmalar Hız Kazanacak
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