Çalışmalar görüşüldü

Sürmeligaz Yozgat İl Müdürü İhsan Salman, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’i ziyaret ederek, ilçede yapılan ve yapılacak olana çalışmaları değerlendirdi.

Abonelik konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Başkan Açıkel, “ Bu sene yatırım programından olan ve önünden doğalgaz hattı geçmiş konutların servis hatlarının çekilmesi için ivedilikle abonelik işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Lütfen konuya duyarlı olalım” dedi.

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