Çalışmalar görüşüldü

Sürmeligaz Yozgat İl Müdürü İhsan Salman, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’i ziyaret ederek, ilçede yapılan ve yapılacak olana çalışmaları değerlendirdi.
Abonelik konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Başkan Açıkel, “ Bu sene yatırım programından olan ve önünden doğalgaz hattı geçmiş konutların servis hatlarının çekilmesi için ivedilikle abonelik işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Lütfen konuya duyarlı olalım” dedi.
»Haber Merkezi
Sürmeligaz Yozgat İl Müdürü İhsan Salman, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’i ziyaret ederek, ilçede yapılan ve yapılacak olana çalışmaları değerlendirdi.