Çalışmalar devam ediyor

Belediye ekipler ilçenin genelindeki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İlçenin birçok noktasındaki eski ve bozulmuş yolları söken ekipler, bu alanlara hem daha dekoratif hem de daha kullanışlı olan renkli kilitli parke döşemeye devam ediyorlar. Ekipler buradaki çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüp, mümkün olan en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşların mağdur olmasını engellemek istiyor.

Birçok cadde ve sokakların da ekiplerin çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirten Belediye Başkanı İrfan Akın ise konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi: “Kilitli parke ve kaldırım düzenlemesi işlemleri diğer çalışmalara oranla daha uzun sürüyor, merkezde devam eden çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı amaçlıyoruz. Hemşerilerimizin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Her şeyin en güzeline layık olan hemşehrilerime yeni yılın ilk iş gününde hayırlı işler bereketli kazançlar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi