Çalışmalar devam ediyor

Belediye Başkanı Celal Köse, yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Eskipazar mahallesi, Şeyh Osman mahallesi, Salimbey Caddesi çalışmalarını inceleyen Başkan Köse, vatandaşlara hizmet için daima sahada olduklarını belirtti.

Köse, “Biz daima vatandaşlarımızın fikirlerini, taleplerini ön planda tutarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hava şartları ne olursa olsun sahada yılmadan hizmet veren çalışma arkadaşlarımın motivasyonlarını artırmak da bizim için önemli bir konu. Kendileri ile hem sohbet ettik hem çalışmalar hakkında bilgi aldık’’ dedi.

»Haber Merkezi