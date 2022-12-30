Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.476,92
ALTIN
1.093,78
DOLAR
18,71
STERLİN
22,62
EURO
19,97

Çalışmalar devam ediyor

Yozgat Belediyesi tarafından yol genişletme, asfalt serim ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. 

30 Aralık 2022 Cuma 02:39
Çalışmalar devam ediyor

Belediye Başkanı Celal Köse, yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 
Eskipazar mahallesi, Şeyh Osman mahallesi, Salimbey Caddesi çalışmalarını inceleyen Başkan Köse, vatandaşlara hizmet için daima sahada olduklarını belirtti. 
Köse, “Biz daima vatandaşlarımızın fikirlerini, taleplerini ön planda tutarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hava şartları ne olursa olsun sahada yılmadan hizmet veren çalışma arkadaşlarımın motivasyonlarını artırmak da bizim için önemli bir konu. Kendileri ile hem sohbet ettik hem çalışmalar hakkında bilgi aldık’’ dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalar Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EYT sevinci
EYT sevinci
Kadın gazetecilerle buluştu
Kadın gazetecilerle buluştu
Yarışma düzenlendi
Yarışma düzenlendi
Başer, fotoğrafını seçti
Başer, fotoğrafını seçti
“Gençler içimizi ısıttı”
“Gençler içimizi ısıttı”
Rektörden ziyaret
Rektörden ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim