Çalışmalar devam ediyor

İlçenin birçok ilçesinde tamamlanan sıcak asfalt sonrası bordür döşeme çalışmaları tamamlanırken Yukarı Mahallesinde çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Ahmet Koçak, "İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemizin daha güzel ve vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürmeleri için elimizden gelenin fazlasını yaparak çalışmalarımızı tamamlayacağız. İlçemize ve halkımıza şimdiden hayırlı olsun." dedi. »Haber Merkezi

