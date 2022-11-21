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Çalışmalar devam ediyor

Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçede alt yapı ve yol çalışmaları devam ediyor.

21 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Çalışmalar devam ediyor

Belediye ekiplerince Seyrantepe Mahallesi TOKİ yolunda başlatılan yenileme çalışmaları devam ederken, İstanbulluoğlu ve Gültepe Mahallelerini birbirine bağlayan Turgut Özal Bulvarı’nda Karayolları ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışmalar sürüyor.
“AŞKLA, ŞEVKLE, MUHABBETLE...”
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Seyrantepe Mahallesi TOKİ yolunda başlatmış olduğumuz yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sıcak asfalt serimi öncesinde son düzenlemeleri yapıyoruz. İstanbulluoğlu ve Gültepe Mahallelerini birbirine bağlayan Turgut Özal Bulvarı’nda Karayolları ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak alt yapı çalışmalarını tamamladığımız bölgede, asfalt çalışmaları başladı...” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalar Devam Ediyor
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