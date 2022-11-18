Çalışmalar devam ediyor

Belediye ekipleri tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor.

Havaların soğuması ile birlikte yol yapım çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Öçal, “Bir çok mahallemizde yol yapım ve asfalt çalışmalarımızı tamamladık. İlçemiz Yeni mahalle Refah caddesi, Evrenpaşa caddesi, Efeler sokak, Reis sokak ve Cami sokakta asfalt yapım projemiz kapsamında mekanik ve pmt çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi. »Haber Merkezi