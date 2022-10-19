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Çalışmalar devam ediyor

Akdağmadeni ilçesinde, belediye tarafından altyapı çalışmaları devam ediyor.  

19 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Çalışmalar devam ediyor

Altyapı çalışmaları tamamlanan İstanbulluoğlu ve Gültepe Mahallelerini birbirine bağlayan Turgut Özal Bulvarı’nda Karayolları ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülüyor.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İlçemizin en sorunlu yollarından biri olan yolun hastane kavşağı ile Atatürk Caddesi birleşim noktası arasındaki kısımda zemin sağlamlaştırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında ilçemize yakışır, uzun ömürlü, alt yapı ve üst yapı problemleri çözülmüş bir yola kavuşmuş olacağız. Yolu sıklıkla kullanan vatandaşlarımızın göstermiş olduğu anlayış için teşekkür ediyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Çalışmalar Devam Ediyor
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