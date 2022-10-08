Çalışmalar devam ediyor

Asrın Projesi Büyük Altyapı Yenileme Çalışmalarını yerinde inceleyen Köse, Fatih Mahalle Muhtarı Akif Karabulut ve ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köse, "Çalışmaların eksiksiz ve sorunsuz geçmesi için ekiplerimiz ve biz sürekli takip halindeyiz. Tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı her geçen gün daha da artırarak devam ettiriyoruz." dedi.

Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi kapsamında devam eden çalışmaları inceleyen Köse, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Köse, “Lavabo ve abdesthane kısmımızda çalışmalarımızı tamamladık ve hemşehrilerimizin kullanımına açtık.” ifadelerini kullandı.

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