Çalışmalar devam ediyor

Fatih Mahallesi 1.Yeni Evler Caddesi’nde altyapı yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Celal Köse, altyapı çalışmaları tamamlamam Bahçeşehir Mahallesi 1. Selimiye Caddesi’nde ise asfalt serimine başladıklarını bildirdi.

“Asrın Projesi Büyük Alt Yapı Yenileme çalışmalarımız mahallelerimizde tüm hızıyla devam ediyor. Sağlıklı ve uzun ömürlü düktil borularla şehrimizin dört bir yanını donatıyoruz. Yozgat için aşkla, canla, başla çalışıyoruz. Asrın Projesi Büyük Altyapı Yenileme Projesi kapsamında altyapı çalışmalarını tamamladığımız Bahçeşehir Mahallesi 1. Selimiye Caddesi’nde asfalt serimine başlıyoruz. Şehrimizi altyapısı ve üst yapısı ile daha yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için gayretle çalışmalarımızı yürütüyoruz.” dedi.

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