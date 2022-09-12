Çalışmalar devam ediyor

Belediye ekipleri tarafından ilçenin her mahallesinde yol çalışmaları sürdürülüyor. Birçok mahallede tamamlanan yol yapım çalışmaları Hacı Bayram Karabulut Mahallesi ve Yeni Mahallede devam ediyor. Her mahallenin yolunun yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Tüm mahallelerimizin yollarını en güzel şekilde yapacağız. Birçok mahallemizde çalışmalarımızı tamamladık. Yolu yapılmayan mahallemiz kalmayacak. Ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlçemiz Hacı Bayram Karabulut Mahallesi ve Yeni Mahallede yol yapım çalışmalarımız devam ediyor” dedi. »Haber Merkezi