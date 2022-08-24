Çalışmalar devam ediyor

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Sarıkaya Belediyesi arasında imzalanan sponsorluk ve reklam anlaşmasına istinaden ilçeye kazandırılacak olan Gençlik Merkezi, belediyeye ait Bahçelievler Mahallesi Hacı Hasan Bor Parkı alt tarafında yer alan boş arsaya yapılıyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ömer Açıkel yıl içerisinde yapımının tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Başkan Açıkel, ilçenin gereksinimlerine uygun, modern ve tam donanımlı bir gençlik merkezinin inşa edildiğini ifade etti.

»Haber Merkezi