Çalışmalar devam ediyor

Belediye ekiplerince Hacı Bayram Karabulut Mahallesi Buğra ve Burak sokaktaki yol yapım çalışmaları devam diyor. Ekiplerce devam edilen yol çalışmalarında Çarşı merkezinden sökülen taşların kullanıldığını belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Çarşı merkezimizden sökülen taşlarımızı zayi etmiyoruz. Hacı Bayram Karabulut Mahallesi Buğra ve Burak sokaktaki yol yapım çalışmalarımız devam etmektedir.” »Haber Merkezi
21 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Belediye ekiplerince Hacı Bayram Karabulut Mahallesi Buğra ve Burak sokaktaki yol yapım çalışmaları devam diyor. Ekiplerce devam edilen yol çalışmalarında Çarşı merkezinden sökülen taşların kullanıldığını belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Çarşı merkezimizden sökülen taşlarımızı zayi etmiyoruz. Hacı Bayram Karabulut Mahallesi Buğra ve Burak sokaktaki yol yapım çalışmalarımız devam etmektedir.” »Haber Merkezi