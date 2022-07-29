Çalışmalar devam ediyor

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Sorgun’a hizmet için 7/24 sahada olduklarını belirten Başkan Ekinci, “İlçemizde yapımı devam eden çalışmalarımızı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Agahefendi Mahallesi itfaiye önünde asfalt öncesi yol sökümü yapılırken Güzelyurt Mahallesi 1001 ile 1003 sokaklarında ve Şehit Mustafa Şimşek Caddesinde mekanik serimi yapıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile Sorgun’umuz daha güzel ve daha konforlu bir görüneme kazanacak” dedi. »Haber Merkezi