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Çalışmalar devam ediyor

Yozgat’ın Çandır ilçesinde, ilçeye bağlı köy yollarında onarım ve bakım çalışmaları devam ediyor. 

11 Haziran 2022 Cumartesi 00:39
Çalışmalar devam ediyor

Kaymakamlık tarafından görevlendirilen ekipler, kış ayında hasar gören köy yollarının bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Kaymakamı Tugay Cingirt ise, “2022 yılının çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bir yandan Köydes hizmetleri bir yandan da özel idaremizin çalışmaları sürüyor. Bir yandan da lazım olan mevcut yolların korunması anlamında asfalt bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor.  İlçemize bağlı köylerimizde su deposu ve arazi yolları kumlama, bakım onarım çalışmalarımız köy halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalar Devam Ediyor
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