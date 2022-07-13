Çalışmalar devam edecek

Belediye Başkanı İrfan Akın, Çalılı tepesinde yapılan çevre düzenlemesini yerinde inceledi. Akın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Manevi iklimi ile ilçemize değer kazandırdığına inandığımız Çalılı tepenin çevre düzenlemesini tamamladık. Sıcak yaz günlerinde bu güzel ortamda nefes almak, rahatlamak ve sevdiklerimizle piknik yapmak için oluşturduğumuz bu manevi ortamı amacına uygun ve duyarlı bir şekilde kullanmak ve korumak hepimizin asli görevidir. İlçemizin daha güzelleşmesi ve kardeşlerimizin daha güzel bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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