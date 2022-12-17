Çalışmalar devam edecek

İlçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Seyrantepe Mahallesinde stabilize durumda olan özellikle yağışlı havalarda ve kış aylarında vatandaşlarımızın büyük zorluk yaşadığı yolları yeniden düzenleyerek Saray, Saygı, 330 ve 333. sokakta toplamda 9 bin metrekare kilitli taş yol çalışması ile 2 bin metre bordür çalışmasını tamamladık. Mevsim şartlarına göre ilçemiz genelinde yol onarım ve yenileme çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi. »Haber Merkezi