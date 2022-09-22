Çalışmalar değerlendirildi

Ziyarette beldede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Misafir perverliğinden ve hoş sohbetlerinden dolayı Bakan Bozdağ teşekkür eden Başkan Koça, "Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret edip Kasabamız yolu, Dere Islahı Projesi, Umutlu’nun TOKİ projesi kapsamına alınmasındaki emeği ve Kasabamız için verdiği daha nice destekten ötürü kendilerine teşekkürlerimizi sunduk. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kıymetli Bakanımıza şahsım ve kasabam adına tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi