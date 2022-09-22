Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.245,76
ALTIN
986,01
DOLAR
18,35
STERLİN
20,76
EURO
18,10

Çalışmalar değerlendirildi

Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu beldesi Belediye Başkanı İlhan Koçak, Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ'ı makamından ziyaret etti. 

22 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Çalışmalar değerlendirildi

Ziyarette beldede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 
Misafir perverliğinden ve hoş sohbetlerinden dolayı Bakan Bozdağ teşekkür eden Başkan Koça, "Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret edip Kasabamız yolu, Dere Islahı Projesi, Umutlu’nun TOKİ projesi kapsamına alınmasındaki emeği ve Kasabamız için verdiği daha nice destekten ötürü kendilerine teşekkürlerimizi sunduk. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kıymetli Bakanımıza şahsım ve kasabam adına tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalar Değerlendirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler deprem anını yaşadı
Öğrenciler deprem anını yaşadı
Yollar yapılıyor
Yollar yapılıyor
'Esnafımızın yanındayız'
'Esnafımızın yanındayız'
Başkandan ziyaret
Başkandan ziyaret
Yozgat konuşuldu
Yozgat konuşuldu
Ziyaretler devam ediyor
Ziyaretler devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim