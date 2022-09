Çalışmalar değerlendirildi

2022 yılı bütçesinin 128 milyon olduğunu ancak dünyada yaşanan ekonomik krizden dolayı ek bütçe alındığını ifade eden Başkan Nazlı, “İl Özel idaremiz Kasım ayında yaptığımız geçen seneki 2022 bütçemiz 128 milyon 700 bin lira olarak gerçekleşti. Dünyada yaşanan ekonomik krizden sonra Cumhurbaşkanımızın ve siyasi büyüklerimizin destekleri ile ikinci bir ek bütçe yapma imkânımız oldu. O da 121 milyon lira gibi bir rakam olarak gerçekleşti.” dedi.

Her sene KÖYDES ödeneğinden 28-29 milyon civarında ödenek geldiğini belirten Nazlı, “Bu sene biraz daha farklı olarak 35 milyon geldi. İlave yaşanan bu ekonomik sıkıntıdan dolayı 25 milyon lira gibi ikinci bir KÖYDES ödeneğimiz geldi. Bu sene 558 köyümüze kilitli parke yapabilmek içinde yaklaşık 63 milyon lira bir borçlanma gerçekleştirdik. Bunun 18 milyon lirasıyla kilitli parke tesisimizi kurduk. Aynı zamanda da bundan sonra silindirle sıkıştırılmış beton yolumuzu da bu kilitli parke tesisi vasıtasıyla gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

‘TASARRUFLU SU KULLANIYORUZ’

İlave olarak İçişleri Bakanlığı tarafından bu sene 15 milyon lira yatırım için hibe desteği gönderildiğini söyleyen Nazlı, “Biliyorsunuz Konya Ovası Projesinden de tarımsal sulama için her sene hemen hemen 10 milyon lira civarında bir destek alıyoruz ve köylerimizde tarımsal sulama yapıyoruz. Köylerimizdeki vahşi sulamadan vazgeçmiş oluyoruz. Bu şekilde de tarımsal sulama vasıtasıyla biraz daha tasarruflu su kullanıyoruz. Gerçekleştirilen bu bütçenin içerisinden toplamda 171 milyon lira gibi bir rakamla biz 558 köyümüze birinci kat asfalt, ikinci kat asfalt, BSK (Beton Asfalt Sıcak Karışımı), beton yol, kanalizasyon ve içme suyu gibi yatırımları gerçekleştirdik. Bunların içerisinden biz sathi kaplama birinci katı 16 buçuk kilometre olarak bu sene planladık, gerçekleşiyor. Şu ana kadar ikinci katlarımız hemen hemen bitti. Toplamı 126 kilometre. BSK ve beton yolumuzda da rakamımız şuan 21 kilometre. Yani bu sene bu bahsettiğimiz rakamdan 21 kilometre BSK ve beton yol yaptık. 4 bin 223 kilometre yol ağımız var. Bununda 2 bin 500 kilometresinin tekrar bakım gerçekleştirdik. Yoğun kış şartlarından dolayı oluşan çukurları da yama ile kapatmış olduk.” ifadelerini kullandı.

‘ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN BÜTÇESİ 400 MİLYON LİRA’

Köylerle ilgili projeleri olduğundan bahseden Başkan Nazlı, “Kanalizasyon projemiz var. Buna ilave olarak 44 köyümüzde de içme suyu projemiz gerçekleştirildi. Kilitli parke tesisimizde de şu an bu bahsettiğimiz 63 milyon borçlanmadan 45 milyon 600 bin lirasıyla da köylerimize kilitli parke tesisi gerçekleştirdik. Geçen seneye kadar yaptığımız yatırımlarda köylerimiz için 20-25 milyon arasında bütçeler oluşuyordu. Buna ilave olarak 27-28 milyon KÖYDES geliyor. Toplamda 50 milyon lirayla 558 köyümüze hizmet etme imkânımız doğuyordu. Ama bu sene yine Cumhurbaşkanımızın ve siyasi büyüklerimizin destekleriyle 558 köyümüze yaptığımız yatırımların total rakamı 171 milyon lira. Kasım ayında önümüzdeki senenin bütçesini oluşturacağız. Şu an için arkadaşlarımız, komisyon çalışmaya başladı. Tahmini olarak bütçemiz 335 milyon lira olarak gerçekleşecek. Yine KÖYDES’den 60-65 milyon lira civarında bir destek bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki senenin bütçesi 400 milyon lira gibi bir rakam olacak.” dedi.

‘2 AY İÇERİSİNDE PLANLADIĞIMIZ PROGRAMLAR GERÇEKLEŞECEK’

2022 yılı hedefleri doğrultusunda planlananların tamamının gerçekleştirildiğine vurgu yapan Nazlı, “Sadece beton yol tesisimiz için şuan kilitli parke ve beton yol tesisimizin kurulumu aşaması devam ediyor. Dolayısıyla birinci kat, ikinci katlar hemen hemen bitti. Kilitli parkeler 13 ilçemizde bitti. Merkez ilçemizde de tesisin kurulmasını bekliyoruz. Büyük ihtimalle 2 ay içerisinde bütün planladığımız programlar gerçekleşmiş olacak. Şu an kanalizasyonda devam eden harcamalarımız da sadece kilitli parke için Yozgat merkez 8 milyon lira kaldı. 18 milyon lira kilitli parke tesisinin ödemesi devam ediyor. Köy ve alt yapılar için 10 milyon. Şuan 130-135 milyon lirası gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 milyon lira civarında bir projemiz devam ediyor. O da büyük ihtimalle 2 ay içerisinde tamamlanmış olacak.” diye konuştu.

