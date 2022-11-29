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Çalışmalar başlatıldı

Yozgat İl Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren Diyanet Gençlik Merkezinde bakım, onarım ve tadilat çalışmaları başlatıldı.

29 Kasım 2022 Salı 02:11
Çalışmalar başlatıldı

Bozok Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Erdoğan Akdağ Cami Külliyesi'nde bulunan Diyanet Gençlik Merkezi İl Müftülüğü tarafından tadilat yaptırılıyor.
Üniversite öğrencilerine hizmet veren ve içerisinde öğrencilerin istifade edeceği kütüphane, ders çalışma alanı, dinlenme ve sohbet odası gibi pek çok aktivite alanı bulunan Diyanet Gençlik Merkezinin gerekli olan tüm tadilat bakım ve onarım işleri İl Müftülüğü tarafından yaptırılıyor. 
Tadilat işlemlerinin kısa sürede tamamlanacağını belirten İl Müftüsü Ali Gülden, “Gençlik Merkezimiz, İl Müftülüğü koordinesinde gençler için sosyal ve kültürel alanlarda birbirinden zengin içeriğe sahip faaliyetlerin uygulandığı güzel bir mekan olacak.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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Çalışmalar Başlatıldı
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