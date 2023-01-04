Çalışmalar başladı

Belediye Başkanı Celal Köse, seçim vadi olan Şefkat Evi Projesi temel atma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Basın mensuplarına çalışma hakkında bilgiler veren Başkan Köse; “ Bugün gururunu yaşadığımız bir projenin daha imzasını hep birlikte atmaktayız. Seçim öncesi vaatlerimizden bir tanesi Yozgat’ta bulunan ve Türkiye’de açılışı ilk olan Yozgat Şehir Hastanesinin karşısına hasta yakını konuk evi yapma projemiz vardı. Allah’a hamdolsun ki konuk evi projemizin ihalesini yaptık ve bugünde temel atmasında meclis üyelerimiz ve basın mensuplarımızla birlikteyiz. Yapacak olduğumuz konuk evimizin yeni adıyla Yozgat Belediyesi şefkat evi projesi bin metre kare kapalı alan üzerine yapacağımız bin metre kare zemin alanı ve 3 bin 500 metre kapalı alana sahip 38 tane odası var bu odaların içerisinde aile odaları var, süitlerimiz var, tek kişilik çift kişinin kalacağı odalarımız var. Burada aynı zamanda konuk evimizde misafir edeceğimiz kardeşlerimize sabah kahvaltısı vereceğimiz akşam yemeği vereceğimiz ayrı alanlarımız ve sosyal alanlarımız mevcut. Burada ki hizmetimiz sadece Yozgat Merkez değil Yozgat’a bağlı köyler ve şehrimize bağlı tüm ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza burada hizmet vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi Yozgat’ı önemsedi ve Türkiye’de ki ilk şehir hastanesini Yozgat’a yaptı ve ilk açılan şehir hastanesi burasıydı. Buradaki noksanlığı bizler her zaman gördük hasta yakınlarımız çok perişanlık çekiyorlardı hastasını yoğun bakıma yatırıyorlardı kendisi dışarıda kalmak zorunda kalıyordu. Bizler onları düşünerek hasta yakını konuk evi projesini şefkat evi projesini hazırladık. Güzel bir mimarisi oldu. Gönlümüz isterdi ki hemen bitirip hemen hizmete açalım. Ülkemizin içerisinde bulunan sıkıntılar ve inşaat maliyetlerinin çok hızlı bir şekilde artmasından dolayı yeni ihalesini yapabileceğimiz bir hale geldi. Yozgatlı ilgili firmamız bu ihaleyi aldı. 36 milyon 666 bin 666 lira artı KDV olarak ihale ettik. Hafriyat ve çevre düzeni çalışmaları tamamlandı beton duvarları çekildi. Allah En kısa zamanda bitirip faaliyete geçirmeyi bizlere nasip eylesin.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi