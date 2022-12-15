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Çalışmalar başladı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde sıcak asfaltlama çalışmaları başladı.

15 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Çalışmalar başladı

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, altyapı ve içme suyu çalışmalarının tamamlanmasının ardından bozulan yolları da yakın zamanda 32 kilometre uzunluğunda sıcak asfaltla kaplayarak, ilçenin tarihine ve ismine yakışır görünüme kavuşturacaklarını açıkladı. Hakanoğlu, "İlçemizin tamamında miadını doldurmuş, kayıp kaçak oranı yüksek yüzde 70’in üzerinde ve sağlığa uygun olmayan içme suyu şebeke hatlarımızı yenilerken, aynı zamanda gerek eksik bölgelerimizde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımızı inşa ederek, gerekse de Yozgat Musabeyli Barajından tatlı su getirme işlerimizle birlikte alt yapı çalışmalarımızı ilçemizin gelecekte 70 yılına yetecek şekilde inşa ediyoruz" dedi.
İlçede yapılan çalışmalar neticesinde bozulan yollar da yakın zamanda sıcak asfaltla kaplanacak sonrasında ise yapılacak çevre düzenlemesi ile birlikte ilçe tarihine ve ismine yakışır görünüme kavuşturulması planlanıyor. »İHA

Anahtar Kelimeler:
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
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