Çalışmalar başladı

Belediye Başkanı Celal Köse sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yozgat şehir Hastanesinin yanı başında ilçelerden ve çevre illerden gelen maddi durumu iyi olmayan hasta yakınlarının istifade edeceği Şefkat Evi Projesi çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Başkan Köse, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte; 40 Odalı Dinlenme Salonu, Çok Amaçlı Salonu, Lobisi, Restoranı, Yemekhanesi, Çamaşırhanesi, Mescidi, Kapalı Otoparkı, Modern Mimarisi ile şehrimizin vizyonuna değer katacak, hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılayacak tam donanımlı bir projemizi daha Yüce Rabbimin izni ile hizmete açacağız” ifadelerini kullandı. »İHA