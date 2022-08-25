Çalışmalar başladı

İlçe merkezde bulunan derelerde taşkın riskinin yanı sıra koku ve sinek oluşumunun önlenmesi amacıyla belediye tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İlçe merkezinde bulunan derelerde taşkın riskinin yanı sıra koku ve sinek oluşumunun önlenmesi amacıyla ekiplerimiz tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Başlatılan çalışmalarda dere tabanında bulunan yüzeysel atıklar ile kum birikintileri, cam, plastik ve metal atıkları iş makinalarıyla temizleyerek kamyonlara yüklenip bertaraf ediyoruz. Dere temizlik çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacaktır” dedi. »Haber Merkezi