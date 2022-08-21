Çalışmalar başladı

Vatandaşların yaşamış oldukları mağduriyeti gidermek için çalışmaların başladığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını belirtti. Akdağmadeni Belediyesi olarak bölgede çalışmalara başladıklarını ifade eden Yalçın, “İstanbulluoğlu Mahallesi ve Gültepe Mahallesini birbirine bağlayan, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yolun eski hapishane önünden başlayıp üniversite girişinde son bulan kısmında bakım onarım çalışmalarımız başladı. Karayolları hizmet ağı içerisinde olan yolun yapım çalışmalarının uzaması nedeniyle vatandaşımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek için Akdağmadeni Belediyesi olarak bölgede çalışmalara başladık. Devlet Hastanesi, Üniversite, Jandarma, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ile ulaşımın sağlandığı, Orman İşletme ve Maden Ocağı ağır vasıta araçlarının kullandığı yolda zemin güçlendirme sonrası kilitli parke kaplama yapılacak, sıcak asfalt yapılana kadar geçici bir çözüm üretilmiş olacaktır. Çalışma boyunca yol tek taraflı olarak trafiğe kapatılmış olup ulaşım tek taraftan sağlanmaktadır. Gidiş yönünde çalışmalar tamamlandığında diğer yön de bakım onarıma alınacaktır.

İlçemizde dokunmadığımız ve çözüm üretmek için gayret sarf etmediğimiz hiçbir alan kalmayacaktır. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşanan sorunları çözmek için gece demeden gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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