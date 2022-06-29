Çalışmalar başladı

Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, şu ana kadar 20 köy yolunda çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Özellikle kış mevsiminde kar yağışı nedeniyle geçit vermeyen Karalık köyü yolunun yeniden yapıldığını ifade eden Kazar, "İlçemizin en kalabalık köyü Karalık'ın yolu yeniden yapılıyor. Toplam uzunluğu 8 kilometre olan ve altyapılarıyla yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak yolun çalışmaları tamamlanmak üzere. Kısa sürede asfaltını da atıp yolu trafiğe açacağız." dedi.

Altyapısı sağlam ve asfaltı bozulmaya yüz tutmuş yollarda da bakım onarım çalışmaları yapıldığını belirten Kazar, kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklarını belirtti. »AA

