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Çalışmalar başladı

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü yaz mevsiminin gelmesiyle ilçeye bağlı 74 köyde, yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Çalışmalar başladı

Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, şu ana kadar 20 köy yolunda çalışmaların tamamlandığını söyledi.
Özellikle kış mevsiminde kar yağışı nedeniyle geçit vermeyen Karalık köyü yolunun yeniden yapıldığını ifade eden Kazar, "İlçemizin en kalabalık köyü Karalık'ın yolu yeniden yapılıyor. Toplam uzunluğu 8 kilometre olan ve altyapılarıyla yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak yolun çalışmaları tamamlanmak üzere. Kısa sürede asfaltını da atıp yolu trafiğe açacağız." dedi.
Altyapısı sağlam ve asfaltı bozulmaya yüz tutmuş yollarda da bakım onarım çalışmaları yapıldığını belirten Kazar, kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklarını belirtti. »AA
 

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ÇALIŞMALAR BAŞLADI
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