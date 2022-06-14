Çalışmalar başladı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Bahariye, Dereçepni, Yoğunhisar, Yapalak ve Abdilli köylerinde, Boğazlıyan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarına başlanıldı. Boğazlıyan İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda ‘’İlçemizde kuvvetli yağış ve doludan etkilenen Bahariye, Dereçepni, Yoğunhisar, Yapalak ve Abdilli Köylerinde Kaymakam Recep Aydın'ın katılımlarıyla tarım arazilerinde incelemelerde bulunduk. Tarım arazilerinde meydana gelen zararın tespit çalışmaları devam etmektedir. Zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun’’ denildi.

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yenifakılı İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda, ‘’Bektaşlı Köyünde yoğun yağış sonrası oluşan sel ve dolu nedeniyle çiftçilerimizin tarlalarında meydana gelen zarar tespitlerini pazar gününden bugüne gerçekleştirdik’’ ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Kayadibi, Terzili, Sedir, Çayköy, Zencir, Süleymanlı, Çamdibi, Büyük Çalıklı, Küçük Çalıklı, Topaç, Orhan Derebağı, Y. İhsangazili, Karlı, Yakuplu, Çamlıbel, Susuz köylerinde meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle ekili alanlarda zarar gören Buğday-Arpa başta olmak üzere hasar tespit çalışmaları Yerköy İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hız kesmeden devam ediyor.

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde de meydana gelen dolu yağışı sonrası tespit çalışmalarına başlanıldı. »Haber Merkezi