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Çalışmalar başladı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, belediye ekipleri tarafından geçici bakım onarım çalışmaları başladı.

10 Haziran 2022 Cuma 00:56
Çalışmalar başladı

Yeşiltepe Mahallesi ile Karayolları hizmet ağında olmasına rağmen Akdağmadeni Belediyesi ekiplerince İbrahimağa Mahallesi ile Çamlık Mahallelerinin kesiştiği Lütfullah Kayalar Caddesinde geçici bakım onarım çalışmalarının başladığını ifade eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Vatandaşımızın mağduriyetini gidermek amacıyla Yeşiltepe Mahallesi ile Karayolları hizmet ağında olmasına rağmen İbrahimağa Mahallesi ile Çamlık Mahallelerinin kesiştiği Lütfullah Kayalar Caddesinde geçici bakım onarım çalışmaları başlatılmıştır. Kısa süre içerisinde tüm cadde ve sokaklarımızda onarım ve yeni yol yapım çalışmalarımız tamamlanacaktır. Vatandaşlarımız için çalışmaya, onlara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda hizmet ağımızda olmamasına rağmen gereken yerlerde bakım ve onarım çalışmalarını yapacağız. Vatandaşlarımız için buradayız ve onlar için burada olmaya devam edeceğiz” dedi. 
Haber Merkezi 

Son Güncelleme: 09.06.2022 17:57
Anahtar Kelimeler:
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
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