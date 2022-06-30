Çalışmada ara yok

Yapmış oldukları çalışmalar ile ilçeye yeni bir görünüm kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca, çalışmaları aralıksız olarak sürdüreceklerini ifade etti. Vatandaşların huzuru ve rahatı için belediye olarak çalıştıklarını vurgulayan Başkan Karaca, "İlçemiz ve halkımız için kaldırım ve yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak her zaman halkımızın yanında olduk olmayada devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımızı da tamamlayarak halkımız daha rahat ve konforlu kaldırımlara ve yollara kavuşacaklar" şeklinde konuştu.

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