Çalışmada ara yok

Ekipler soğuk havaya aldırış etmeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlara hizmet etmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Belediye Başkanı Müjdat Karac, "Kış aylarının gelmesine rağmen yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz Kale Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi, Kılıçbey Sokak ve Karaibrahimoğlu Sokakta yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

