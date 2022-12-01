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Çalışmada ara yok

Şefaatli ilçesinde, belediye ekipleri tarafından asfalt çalışmaları devam ediyor.

01 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Çalışmada ara yok

Ekipler soğuk havaya aldırış etmeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Vatandaşlara hizmet etmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Belediye Başkanı Müjdat Karac, "Kış aylarının gelmesine rağmen yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz Kale Mahallesi  Hasan Tahsin Caddesi, Kılıçbey Sokak ve Karaibrahimoğlu Sokakta yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

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Çalışmada Ara Yok
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