Çalışmada ara yok

Belediye tarafından yol çalışmaları aralıksız devam ederken, ekipler diğer taraftan ara cadde ve sokakları ise kilit parke taş ile döşüme işlemi gerçekleştiriyor. Cadde ve sokakların modern, estetik bir görünüme kavuşması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “İlçemizde yol, kaldırım ve bordür çalışmalarına devam ediyoruz. Yürütülen, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmaları kent genelini kapsayacak şekilde devam ediyor. Öte yandan ekiplerimiz, alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarına devam ederken, yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde mahalleler, cadde ve sokaklar daha modern bir hale kavuşuyor” dedi. »Haber Merkezi

