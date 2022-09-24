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Çalışma ne zaman tamamlanacak?

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sözleşmelilerin kadroya geçişleriyle ilgili çalışmanın ne zaman tamamlanacağı konusu üzerinde açıklama yaptı. 

24 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Çalışma ne zaman tamamlanacak?

6. Dönem Toplu Sözleşmenin 52. Maddesi ile sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinin karar altına alındığını, ancak bugüne kadar yapılan çalışma hakkında kamuoyunun bir bilgisinin bulunmadığını belirten Başkan Taşkın, “Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçirilecek?” diye sordu.
Taşkın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yetkili konfederasyonun imza altına aldığı Sağlık ve
Sosyal Hizmet Koluna İlişkin sözleşme metninde; “Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin çalışma” başlıklı 52. Madde de “Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır” ibaresinin yer aldığını ancak yetkili sendikanın bugüne kadar konuyla ilgili ne gibi çalışma yapıldığının kamuoyuna açıklamadığına dikkat çekti.
6. Dönem Toplu Sözleşmenin en önemli maddelerinden birinin de sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi olduğunu belirten Taşkın, bunun gerçekleşmesi halinde aynı yerde aynı işi yapanlar arasındaki ücret farklılığının ortadan kalkacağını, özlük haklarındaki farklılığın giderileceğini; özlük ve mali haklarındaki düzenleme ile çalışma barışının sağlanacağına vurgu yaparak, sağlık teşkilatlarında 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45’inci maddesine göre istihdam edilen personelin aynı zamanda aile birliğinin sağlanması açısından sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinin önemli olduğunu düşündüklerini söyledi. 
Özellikle farklı illerdeki ailelerin bir araya gelerek çocuklarının ruhsal ve bedensel sağlığının korunması bakımından aile birliğinin sağlanmasının zorunlu olduğuna vurgu yapan Taşkın, bu nedenle toplu sözleşmede alınan kararın bir an önce uygulanmasını istediklerini söyleyerek şunları ifade etti, “Sağlık teşkilatlarında çalışan sözleşmeli personellerin 4-A statüsünde eğitimine uygun kadrolara atanmasını istiyoruz. Sağlık kurumunun diğer kurumlarla eşdeğer tutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Zira sağlıklı toplum oluşturulması, sağlık sisteminin verimli ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından ihmal edilmemesi ve tüm çalışanlarının kadro güvencesiyle çalışmasının sağlanmasıyla mümkün olabilir. Sağlık ekip işidir; esas itibariyle güvenceli bir sistem ve sağlık politikası gereklidir. Bu nedenle farklı istihdam şekilleri bu sisteme zarar vermektedir. Sözleşmeli personellerin kadroya geçişleriyle ilgili şartların bir an önce belirlenmesi ve bunun da özellikle sağlık teşkilatlarını kapsaması gerekmektedir. Bununla ilgili konu bir an önce tamamlanarak Meclis’e getirilmelidir. Toplu sözleşmede kararlaştırılan ve sözleşmelilerin kadroya geçişleriyle ilgili çalışma yapıldığına dair açıklamaları unutturmayacağız. Bu konunun takipçisiyiz.” 
»Haber Merkezi
 

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Çalışma Ne Zaman Tamamlanacak
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