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Çalışma başlatıldı

Çekerek ilçesinde etkili olan fırtına, dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

30 Ağustos 2022 Salı 02:11
Çalışma başlatıldı

Aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat boyunca etkisini sürdüren dolu ve sağanak yağış sele dönüştü. İlçeye bağlı Bayındırhüyük dolu ve sağanak yağış sonrası zarar gören vatandaşları Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, ziyaret etti. Olumsuzların giderilmesi için İlçe Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Güzel, “ İlçemizde meydana gelen yoğun sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Bayındırhüyük köyünde zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için İlçe Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı” dedi. 
»Haber Merkezi

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Çalışma Başlatıldı
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