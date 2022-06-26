Çalışanlara moral ziyareti

Hastane çalışanlarının her zaman yanında olduğunu ifade eden Başhekimi Kozan, “Çalışanlarımızın her zaman yanında olmaya ve onlarla bire bir görüşmeye çalışıyorum. Sağlık hizmetimizin en önemli sürecini içinde barındıran sevk ve nakil sürecini multidisipliner bir yaklaşımla hizmette sınır tanımayıp, başarılı bir şekilde sunan personellerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

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