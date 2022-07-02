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Çalışanlara mektup

Yozgat Şehir Hastanesi Ortopedi Servisinde yatarak tedavi gören hastaların yakınları sunmuş olunan hizmetten duydukları memnuniyetleri mektup yazarak dile getirdi. 

02 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Çalışanlara mektup

Mektupta doktorlara, hemşirelere, temizlik personellere ve hastane yönetimine güzel düşünlerini ve teşekkürlerini ileten hasta yakınlarını Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan makamında ağırladı.
Hasta yakını İzzet Ceylan, “Çok güzel bir hastanemiz var burada çalışan herkes elinden geleni yapıyor ilgi ve alakalarından çok ama çok memnunuz. Doktorlardan, hemşirelerden, temizlik personellerinden çok memnunuz. Başta size ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ederiz. Memleketimizde bu kadar güzel bir hastane ve çalışanları olduğu için gurur duyuyorum. Buna kayıtsız kalmak istemedik mektubumuzda sizlere olan en içten duygularımızı ifade etmek istedik iyi ki varsınız” dedi.
Başhekim Kozan ise, “Mektupları okuduğumda çok duygulandım. Düşünceleriniz bizleri mutlu etti. Yozgat Şehir Hastanesi olarak sizlerin, daha ulaşabilir, daha kaliteli ve daha konforlu hizmet alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Nazik düşünleriniz için teşekkür ederim, kapımız her zaman açık, geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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