Çalışanlar bilgilendirildi

5 Milyon Erkeğe Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi, Afet Bilinci Eğitimi (AFAD) projesi kapsamında maden ocağı çalışanlarına Akdağmadeni ilçesinde çalışmalar devam ediyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kadın, Çocuk Kısım Amirliği ve Akdağmadeni Merkez Komutanlığı tarafından, ailenin önemi, aile içi şiddet, aile ilişkileri nasıl olmalı, en iyi narkotik polisi: Anne'dir, UYUMA projeleri, metamfetamin ile mücadele eğitimi ve afet anında yapılması gereken davranışlar konusunda bilgilendirme yapıldı. »Haber Merkezi