Çağrı programı başladı

Sulama, Tarım ve Hayvancılık alanlarında kabul edilecek proje başvurularında alt limit 200 bin lira, üst limit ise yaklaşık 30 milyon lira olarak belirlendi. Sadece KOP Proje Havuzu Sistemi üzerinden alınacak başvurularda eş finansman şartı bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Küçük Ölçekli Sulama Programı (KOP KÖSİP), Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı (KOP KIRSAL), Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi (KOP HAYVANCILIK) ve Tarımsal Araştırmalar Projesi (KOP TARIMSAL ARAŞTIRMA) için 2023 yılı Mali Destek Çağrı Programını başlattı. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP bölgesindeki; Valilikler, kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Devlet Üniversiteleri, kamu adına faaliyet yürüten araştırma kuruluşları gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve üretici örgütlerinin proje başvurusu yapabileceği KOP Mali Destekleri Çağrı Programı, tarım ve hayvancılık projeleri için 26 Ağustos Cuma, sulama projeleri için ise 30 Kasım 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecek.

KOP Bölgesini oluşturan illerde; çok sektörlü, birbiriyle entegre ve eşzamanlı kalkınmaya öncülük eden, yenilikçi ve ihtiyaçlara çözüm sunabilen, istihdamı ve rekabet gücünü artırıcı her türlü projeye finansman desteği sunduklarını söyleyen KOP İdaresi Başkan vekili Murat Karakoyunlu, destek programlarında ortak hareket etme ve proje üretme kültürünü ön plana çıkararak kurumlar arası iş birliğini teşvik ettiklerini, 2023 Yılı Mali Destek Çağrı Programı ile bölgenin ihtiyacı olan projelerin ortak bir havuzda toplanacağını belirtti.

“BÖLGEDE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLIYORUZ”

Sulama, Tarım, Tarımsal Eğitim, Tarımsal Araştırmalar ve Hayvancılık alanlarında modern çağın gerektirdiği değişim ve dönüşümünü tamamlayacak, istihdam artışını özendirecek, yeni iş alanlarına öncülük edecek projeler KOP Proje Havuzuna beklediklerini vurgulayan Karakoyunlu, “KOP İdaresi Başkanlığı olarak bölgemizi oluşturan illerimizdeki yaklaşık 4 milyon 500 bin insanımızın ihtiyaçlarını önemsiyoruz. İl il, ilçe ilçe hatta köy köy birbirinden farklı ve o bölge insanının ihtiyacını önceleyen projelere finansman destekleri sunuyoruz. Sağladığımız proje destekleri ile kırsal nüfusun refah seviyesinin artırılması ve hatta istihdam artırıcı desteklerle tersine göçün yaşandığını görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

Türkiye’nin tarımsal üretime dayalı pek çok temel üründe kendi kendine yeten bir ülke olduğuna dikkat çeken Başkan Karakoyunlu; Dahilde İşleme Rejimine bağlı olarak gerçekleşen ihracat odaklı ithalat uygulamalarının tarımsal ham madde çeşitliliğini sağlamayı amaçladığını belirterek KOP İdaresi tarafından sağlanan desteklerin arzı arttırmanın yanında bazen de ürün çeşitliliğini sağlamak, gıda güvenliğini artırmak ve yerinde üretim yerinde tüketimi baz alacak modeller geliştirmek seklinde olduğunu söyledi.

İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılabileceği 2023 Yılı KOP Mali Destek Çağrı Programına ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru ekranına http://proje.kop.gov.tr adresi üzerinden ulaşılacak. 26 Temmuz 2022 günü başlayan proje başvuruları; Tarım ve Hayvancılık projeleri için 26 Ağustos 2022 Cuma günü, Sulama projeleri için ise 30 Kasım 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecek.

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