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“Çağdaş toplum düşüncesinin bir parçasıdır”

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

03 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
“Çağdaş toplum düşüncesinin bir parçasıdır”

Başkan Gökhan mesajında şu ifadelere yer verdi; “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yaşanılabilir bir hale getirilmesi, çağdaş toplum düşüncesinin bir parçasıdır. Engellilik, sadece engelli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir sorun değil, sosyal ve insani boyutları ile bütün bireyleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çünkü tüm insanlar aynı zamanda birer engelli adayıdır. Dolayısıyla engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılmalarını sağlamak ve toplumun bir parçası olduklarını hissettirmek lütuf değil, büyük bir erdemliliktir. Engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılmaları ve toplum içerisinde kendilerine yer bulmalarının ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir kazanım olacağı unutulmamalıdır. Onların hayatlarını kolaylaştırmak; geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, üreten mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bakanlıklarımızca birçok düzenleme yapılmıştır. Her zaman sosyal devlet anlayışıyla hareket eden Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, son yıllarda engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından, sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Engelli olmak bir seçim değildir. Her insan, bir engelli adayıdır. Bu bilinçle,  empati duygusu ve yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzle hareket ederek engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıralım. Bu vesileyle, bu özel günde bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum.” Haber Merkezi
 

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Çağdaş Toplum Düşüncesinin Bir Parçasıdır
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