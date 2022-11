“Buzağılar Ölmesin”

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, bir otelde düzenlenen toplantıda, proje ile veterinerlere dağıtılacak ishal tanı kitleri sayesinde buzağı ishallerinin nedenlerini tespit edip, tedavide başarı oranını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yozgat genelinde hayvancılığın gelişmesi, süt ve et üretiminin artırılmasının hedeflendiğini aktaran Özkaya, " Yozgat önemli bir tarım şehri. Gerek bitkisel üretimde gerek hayvansal üretimde önemli tarım merkezleri, bizler 237 bin büyükbaş hayvanı ile 440 bin küçükbaş hayvanı ile büyük bir potansiyele sahibiz. İlimizde, her yıl doğan yaklaşık 100 bin buzağıdan 80-85 bini üretime dâhil olurken, 15-20 bini değişik nedenlerle ölmektedir. Bu projeyle buzağı ölümlerinin önüne geçilmesiyle milli gelirimize yaklaşık 200 milyon lira katma değer oluşturması hedeflenmektedir." dedi.

Özkaya, Sorgun, Sarıkaya, Saraykent ve Akdağmadeni ilçelerinde klinisyen veteriner hekimlere 4 bin test kiti dağıtılacağını ve hastalık haritası çalışması yapılacağını anlatarak, " Bizler bu proje ile saha da olan veteriner hekimlere özel kitler verip rota veya Korona gibi hastalıklara erken teşhis sağlayarak bu sayede buzağıların yaşaması devam etmesi amaçlanacak. Farklı bir katkısı da şu olacak bir hastalık haritası çıkaracağız. Buzağı ölümlerinin hangi sebepten olduğu tespit edilerek haritada yer alacak. Henüz hastalık oluşmadan nasıl engellenebilir çalışmaları yapılacak ve buzağı ölümlerinin önüne geçilecek. Türkiye'de ilk olarak Yozgat'ta uygulanan proje, ülke genelinde ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir." diye konuştu.

Özkaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarımsal Kalkınma Dairesi Başkanı Ümit Yorgancılar da " Yozgat’ ta Sorgun ilçemizde böyle güzel bir ortamda olmaktan gurur duyuyorum. Biraz önce tanıtım videomuzda izlediğiniz gibi kalkınma idaresi olarak 8 ilde 89 ilçede yaklaşık 5 milyon nüfusa hizmet götürmeye çalışıyoruz. Sizden gelen projelere destek vermeye çalışıyoruz. Çağrı programlarına çıkıyoruz her yıl. Bugün burada olduğu gibi her zaman yanlarında oluyoruz. Buzağıların ölmemesi için birçok proje ve çalışma yapıyoruz. Bu tür projeleri, Kırsal Kalkınma Programı, Eğitim Yayın Programı, Hayvancılık Altyapısını Geliştirme Programı ve bir de Tarımsal Araştırmalar Programı olmak üzere 4 ana başlıkta değerlendiriyoruz. " ifadelerini kullandı.

Yozgat Veterinerler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu ise projeyle ilgili şu sözlere yer verdi, “ En büyük problemlerden biri olan buzağı ishalleri. Artık yanlış tedaviyi imha edip, gerekli müdahaleyi yapacağız. KOP projesi ile beraberiz. Proje sayesinde inşallah güzel sonuçlar alacağız. Buzağılar yaşadıkça üretim artacak. Üretkenlik her zaman devam etmeli. İnşallah daha büyük bütçe ile daha büyük projeler yaparız. Bu proje sonucunda hangi köyümüzde hangi ilçede bu ishal etkeni görülüyor. Bunu harita ile bulacağız.” açıklamasında bulundu.

